Supporters Lommel SK dromen van Genk (en Anderlecht) na behalen Play-Off 2 Birger Vandael

28 februari 2020

23u39 4 Lommel Voetbalclub Lommel SK heeft zich vrijdagavond verzekerd van een verlengd verblijf in het profvoetbal. Een zenuwslopende wedstrijd tegen rechtstreekse concurrent Roeselare eindigde uiteindelijk op 0-0, genoeg voor het behoud. Dat betekent ook dat de Limburgers aan de Gestelsedijk straks in Play-Off 2 kunnen uitkomen tegen Genk of Anderlecht.

Lokeren kan dan wel diep in de problemen zitten, Lommel moest en zou zich op eigen veld verzekeren van het behoud. “Niet alleen om niet maandenlang in twijfel te moeten leven omdat de toekomst van Lokeren onduidelijk is, maar ook omdat je bij een mogelijk faillissement van Lokeren geen competitie meer speelt tot de zomer. Dat is een lange periode om te overbruggen", zo stelden de fans in de tribune.

Nina Derwael

Heel wat sportverenigingen uit de regio kregen gratis kaartjes, de jeugd werd opgetrommeld en met een happy (half) hour werden de fans nog meer aangemaand om ter plaatse te komen. Dat maakte dat de tribunes, de staantribune onderaan in het bijzonder, goed gevuld waren. Met meer dan duizend zagen ze hoe hun team het diep in de tweede helft moeilijk kreeg, maar overleefde. Ook gespot in het Soevereinstadion: Nina Derwael. De Limburgse kwam echter niet supporteren voor haar gouwgenoten, wel voor haar vriend Siemen Voet die bij Roeselare speelt.

Niets te verliezen

Met 27 punten uit 28 wedstrijden heeft Lommel dus nét genoeg om ook volgend jaar profvoetbal te spelen. “En dat is belangrijk”, weet ook supporter Tom Van Gestel. “Als je dan toch de eindronde moet spelen tegen Lokeren en je zakt uiteindelijk naar amateurvoetbal, dan wordt het heel moeilijk als club. De laatste tien minuten dacht ik wel dat het toch weer ‘net niet’ zou worden. Ik heb afgeteld naar het einde.” Van Gestel kijkt alvast uit naar voetbal tegen clubs uit 1A: “We hebben daar niets te verliezen! Doe mij trouwens maar een wedstrijd tegen Genk, liever nog dan Anderlecht. Dan kom ik zeker en vast kijken!”