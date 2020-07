Strand Sahara op slot, maar vraag is of dat nieuws de vele Franstalige fans tijdig bereikt: “Anderhalf uur voor niets gereden” Dirk Selis

30 juli 2020

12u06 4 Lommel Het kwik stijgt, maar daar wordt voorlopig niet van genoten aan het strand van de Lommelse Sahara. Woensdag kondigde het stadsbestuur al aan dat het een Het kwik stijgt, maar daar wordt voorlopig niet van genoten aan het strand van de Lommelse Sahara. Woensdag kondigde het stadsbestuur al aan dat het een ‘no go’ is, en donderdag volgde het fiat van de gouverneur. Vraag is of dat nieuws ook de vele Franstalige bezoekers tijdig bereikt.

Een boete kreeg je donderdag nog niet bij het betreden van het strand van de Sahara — de signalisatie werd nog volop geplaatst. Maar wie zijn strandstoeltje er vrijdag openklapt, riskeert een boete van 350 euro. “Maar laat mij toch wel benadrukken dat iedereen hier welkom blijft”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Niet op het strand, wel om te joggen of te fietsen.”

Terwijl de signalisatie donderdag geplaatst werd, bleken toch heel wat bezoekers nog niet op de hoogte te zijn van de maatregel — ondanks de meldingen van de lichtkranten onderweg. En dus ook heel wat mensen die teleurgesteld voor het politielint stonden, starend naar de gladde, onaangeroerde waterspiegel. Begrijpelijk, want nog voor je daar arriveert, moet je al een flinke kilometer door het mulle zand sjokken, met een stevige kuitenbijter aan het einde.

Populair in Brussel

“Heb ik daarvoor anderhalf uur van Brussel naar hier gereden?”, zucht Eman Fuentes (34), die met haar twee kinderen naar Lommel afgezakt was. “Had ik dat geweten, dan was ik uiteraard niet gekomen. Dit is mijn tweede bezoekje aan de Sahara, nadat een vriend me erover vertelde. In het Brusselse gaat dit domein ook rond op Instagram. Het wordt een beetje ‘verkocht’ als een geheime plek, zoals in die film ‘The Beach’ met Leonardo Dicaprio. Maar veel heb je niet nodig om dat droombeeld te doorprikken: een simpel politielint volstaat. Jammer... En neen, ik denk niet dat we nog zullen terugkomen.”

Ook Tess (21) en Kim (25) uit Asse, bij Brussel, hebben de Sahara via Instagram ontdekt. Maar ook zij wisten niet dat het strand afgesloten was. “Jammer, maar we gaan toch wat proberen te zonnebaden.”

Er het beste van maken, heet dat dan. Sommige andere bezoekers proberen het ook, door een fijn plekje tussen de bosjes te zoeken. Maar evenveel bezoekers houden het al snel voor bekeken en keren huiswaarts.

De vraag is natuurlijk wat de Sahara in de komende dagen mag verwachten. Het belooft opnieuw warm te worden en in Franstalig België lijkt het nieuws van het afgesloten strand nog niet algemeen verspreid geraakt te zijn. En dat terwijl de Sahara nu al even traditiegetrouw veel Franstalige landgenoten weet te bekoren. Ongetwijfeld zullen er in de komende dagen dan nog heel wat mensen teleurgesteld huiswaarts keren. Maar wie de teleurstelling maar moeilijk krijgt weggeslikt, en zich toch aan het zonnebaden waagt, is meteen gewaarschuwd... de Lommelse politie zet vanaf morgen extra agenten in om de zonnebaders met een boete van 350 euro naar huis te sturen.