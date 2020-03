Straatracen tijdens corona? “Politie zal streng optreden!” Birger Vandael

19 maart 2020

11u20 2 Lommel In tijden van corona moeten sommige personen zich op creatieve wijze bezighouden. Dat leidt tot leuke vondsten, maar ook tot domme ideeën. Zo wordt op Facebook momenteel het event ‘Straatracen tijdens corona’ gedeeld. Bedoeling is om op zaterdag 4 april vanaf 13 uur de omgeving aan Kristalpark en Balendijk onveilig te maken. De politie kondigde al aan zeker te zullen controleren.

“Geen kat op de baan, ideaal”, luidt de leuze van het event. Enkele deelnemers stuurden alvast hun bolide door. Vanuit de initiatiefnemers werd inmiddels gesuggereerd om rekening te houden met de maatregelen en afstand te nemen. “Het is niet duidelijk of de politie er iets tegen kan doen als we gewoon blijven rondrijden op het industrieterrein en zo iedereen elkaars auto kan bewonderen, met af en toe een ‘optrekje’ van hier tot daar als je dat zelf wil. Laat het maar knallen!”, klinkt het veelbelovend.

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) noemt het initiatief “geen goed idee”. “We tolereren dit absoluut niet op ons grondgebied. Onze politiediensten zullen zo streng mogelijk optreden mocht dit doorgaan. Controle alvast verzekerd. Indien dit toch doorgaat, betreur ik het dat deze jongeren hun verantwoordelijkheid in deze moeilijke tijd niet opnemen en zo onnodig onze politiediensten belasten terwijl er belangrijke taken zijn op dit moment en naar alle waarschijnlijkheid ook dan nog.”

Extra belasting voor hulpdiensten

Nijs ziet nog een tweede bezwaarlijk element: “Daarbovenop moeten ze zich eens bezinnen over de gevolgen en het risico van een eventueel zinloos ongeval met een extra belasting voor onze hulpdiensten en het ziekenhuis tot gevolg. Ik zou niet graag in de schoenen van de organisator staan.”

Illegaal

Korpschef van Politie Lommel Bart Voordeckers steunt het standpunt van de burgemeester volledig: “Het organiseren van een straatrace is zelfs illegaal. We zullen die bewuste 4 april zeker een oogje in het zeil houden.” De korpschef heeft ook nog een tip voor de straatracers: “Zouden ze er ooit al aan gedacht hebben om een officieel erkende straatrace te organiseren?”