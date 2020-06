Staf Tours trekt ondanks corona voor de 34ste keer met Salim Seghers naar Spanje: “De liefde voor Salim en Lloret de Mar overwint alles” Dirk Selis

19u02 0 Lommel Voor de 34ste keer organiseert Staf Tours uit Lommel tijdens de komende herfstvakantie een fanreis Voor de 34ste keer organiseert Staf Tours uit Lommel tijdens de komende herfstvakantie een fanreis met charmezanger Salim Seghers naar het Spaanse Lloret de Mar . Wat begon met één bus en 50 mensen, is uitgegroeid tot een kleine migratie van zo'n 1.200 enthousiastelingen. Maar zal het coronavirus dit jaar niet te veel roet in het eten gooien?

“Het duurt natuurlijk nog lang voor we aan de herfstvakantie beland zijn”, steekt Arlette Roozen (57) van het Lommels reisbureau Staf Tours van wal. “Wie weet wat er nog allemaal verandert. Maar we gaan nu toch stilaan met de inschrijvingen beginnen. We laten niets aan het toeval over. Onze vijftien zeer luxueuze bussen zullen allemaal van handgel voorzien zijn en worden volledig ontsmet. Er komt een plan om in- en uit te stappen. Enkel de middendeur mag gebruikt worden door de passagiers, zodat het chauffeurscompartiment vrijblijft. Iedereen moet verplicht een mondkapje op. De stoelen mogen enkel in ruststand tijdens de nachtrust. Rondwandelen in de bus is verboden en het toilet mag enkel voor noodsituaties gebruikt worden. Er zullen wel meer stops dan normaal ingelast worden. De ventilatie is net als in een vliegtuig, met een afzuiging van boven naar beneden. Dus er is geen circulatie van lucht van voren naar achteren door de bus.”

Animo

“In Spanje en in de hotels zullen wij uiteraard de maatregelen volgen die opgelegd zijn door de overheid”, gaat Arlette verder. “Of de mensen niet gaan afhaken met zoveel regeltjes en een dreigend virus? We zijn nog niet begonnen met de inschrijvingen, maar het animo onder onze klanten is alvast zeer groot. Weet je, de liefde voor Salim en Lloret de Mar overwint alles. Dus ik denk dat het ook deze 34ste keer weer helemaal goed komt.”