Stadsmedewerkers leven gezonder dankzij ‘Lommel Fit’ (en Sabine Appelmans) Birger Vandael

21 mei 2019

15u44 0 Lommel In Lommel ondertekenden schepen van Zorg en Preventie Nancy Bleys (CD&V) en burgemeester Bob Nijs (CD&V) vanmiddag het charter voor een gezonde gemeente voor de komende legislatuur. De stad lanceerde meteen ook ‘Lommel Fit’. Dankzij dit programma, inclusief tips van gewezen tennisster Sabine Appelmans, leren stadsmedewerkers gezonder leven.

“Gezonde werknemers die zich goed voelen op hun werk, zijn belangrijk voor ons”, onderstreepte Nijs bij de lancering. “Het hoort bij ons engagement om verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het streefdoel is dat in Lommel de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.” In dit kader vinden eind juni een sportdag en midzomernachtwandeling plaats en wordt er op regelmatige basis fruit en soep (in de winter) verdeeld.

Volgens schepen Bleys zal de stad in het kader van het charter nog meer inzetten op beweging, gezonde voeding en gelukkige kinderen. Lommel krijgt daarbij de steun van de vzw Logo Limburg. Appelmans kwam aan de deelnemende stadsmedewerkers meteen haar eigen verhaal doen over het belang van sport en beweging voor onze gezondheid.