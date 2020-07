Stad wil strand van Lommelse Sahara afsluiten: “Met meer dan duizend toeristen werd de situatie te gevaarlijk” Dirk Selis

17u49 0 Lommel De stad Lommel wil het strand van de Lommelse Sahara afsluiten voor publiek. Ze wachten nog op de toestemming van de Limburgse gouverneur, maar hebben vandaag alvast lichtkranten ingezet om die boodschap te verspreiden. Wie zich er toch waagt, riskeert een GAS-boete van 350 euro.

“Iedereen blijft welkom om in de Lommelse Sahara te wandelen, te joggen of te fietsen. Maar het op strand liggen hoort er voorlopig niet meer bij”, zegt de Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V). “De laatste maand werd onze Sahara overspoeld met jongeren uit het Brusselse en het Luikse. Afgelopen weekend hebben we er zo'n duizend geteld. Daarmee komt niet alleen het natuurgebied onder druk te staan, maar ook de gezondheid van de Lommelaren en de bezoekers. We hebben nu een lage besmettingsgraad en dat willen we zo houden. Daarbij vrezen we nu ook dat de Antwerpenaren de weg naar hier zullen vinden.”

350 euro boete

“We wachten nog even op het groen licht van de gouverneur, maar dan wordt het strand onherroepelijk met politielint afgespannen. Wie zich er toch waagt, riskeert een boete van 350 euro. We hebben vandaag al lichtkranten geplaatst met die boodschap. Want we willen morgen geen hommeles met teleurgestelde jongeren.”