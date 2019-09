Stad Lommel wil van kerk Stevensvennen ontmoetingsplaats maken BVDH

24 september 2019

De gemeenteraad van Lommel keurde dinsdagavond de aankoop van kerk St-Jozef te Stevensvennen goed. Deze was eigendom van Kerkfabriek Sint-Barbara en heeft een prijskaartje van 75.000 euro. Door woekerend onkruid was deze kerk al een tijdje niet meer bruikbaar. Schepen van Kerkfabrieken Peter Vanderkrieken (CD&V) vertelde dat de stad in de toekomst plannen heeft om een ontmoetingsplaats te maken van het gebouw. “We willen dit koppelen aan een plaats voor podiumkunsten. Er is een goede akoestiek en er is plaats voor een tentoonstellingsruimte.” Ook voor een aantal andere kerken wordt er nog een oplossing gezocht.