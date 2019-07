Stad Lommel stopt samenwerking met vzw Noodasiel en zoekt nieuwe uitbater Birger Vandael

01 juli 2019

12u03 6 Lommel Vanaf 1 januari 2020 zet het stadsbestuur de samenwerking met de vzw Noodasiel Lommel stop. Die samenwerking verliep al een tijd moeizaam, vooral tussen de uitbater en een groep vrijwilligers. “Een dierenasiel kan niet functioneren zonder een gedegen vrijwilligerswerking en een groot maatschappelijk draagvlak”, aldus schepen van Dierenwelzijn Joris Mertens (CD&V).

Het einde van de samenwerking is voor insiders geen verrassing, maar de kroniek van een aangekondigd einde. In het voorjaar van 2017 begon de discussie tussen ex-vrijwilligers van het noodasiel op Maatheide en de uitbaters. In augustus 2017 werd er vervolgens een eerste dossier binnengebracht bij het toenmalige bestuur. Daarin stond onder meer dat dieren lijden, omdat ze te lang in hun hokken zouden moeten zitten en dat er niet meer met hen gewandeld werd. Het ontslag van drie vaste medewerkers deed de discussie nog verder oplaaien.

Protest op gemeenteraad

De stad stelde vervolgens een bemiddelaar aan, maar ondanks heel wat gesprekken, kwam het niet tot een verzoening. In maart 2018 protesteerden ex-vrijwilligers voor de gemeenteraad. Zij wilden dat het bestuur van het noodasiel zou aftreden en een nieuwe vzw zou overnemen. Bij het gemeentebestuur werd gereageerd dat een inspectie van FOD Dierenwelzijn geen inbreuken aan het licht bracht.

Nu zet het stadsbestuur dus toch de samenwerking met het noodasiel, dat instaat voor het vangen van loslopende honden en de aanpak van zwerfkatten in Lommel, stop. “Tot tweemaal toe werd een erkend bemiddelbaar ingeschakeld om de partijen met elkaar te verzoenen”, zegt schepen Mertens. “Die pogingen leverden geen positief resultaat op. De vrijwilligerswerking en het maatschappelijk draagvlak kunnen niet meer worden gegarandeerd.”

De stad gaat nu dus op zoek naar een uitbater om de werking vanaf het nieuwe jaar verder te zetten. In de concessie zal – naast de zorg en aandacht voor de dieren – nog meer aandacht gevraagd worden voor een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking. “Wij willen benadrukken dat deze beslissing geen afbreuk doet aan de geleverde inspanningen van de afgelopen jaren”, besluit burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Bij de huidige uitbater stond dierenwelzijn altijd op de eerste plaats. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat ook het resterende half jaar zo blijft.”