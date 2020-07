Stad Lommel lanceert ‘De Lommelbon’ Birger Vandael

07 juli 2020

10u27 0 Lommel De stad Lommel lanceerde aan het begin van de zomervakantie een gloednieuwe cadeaucheque: de Lommelbon. Die vervangt “Het Lommels Kado” en biedt heel wat voordelen. “Om de nieuwe bon in de markt te zetten én onze lokale middenstand een extra duwtje in de rug te geven, koppelen we de lancering van de “Lommelbon” aan een tijdelijke kortingsactie,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Voor elke bon van 10 euro die je aankoopt, betaal je zelf slechts 8 euro. De overige 2 euro én de transactiekosten worden door de stad bijgelegd.” Aan de actie nemen 138 lokale handelaren deel. “Wie van de korting wil genieten, kan vanaf woensdag 1 juli om 12 uur via www.lommelbon.be online kortingsbonnen kopen,” legt schepen van middenstand Johan Bosmans (N-VA) uit. “Bijzonder aan deze actie is dat de actiebonnen enkel per handelaar te bestellen en te spenderen zijn. Het aantal bonnen dat per zaak aangekocht kan worden, is beperkt.”

50.000 euro

Consumenten kunnen tot en met 31 augustus 2020 online bonnen met korting aankopen, die ze voor 31 december 2020 kunnen besteden bij onze lokale handelaars. De oude bonnen worden niet meer verkocht, maar kunnen wel nog geïnd worden tot 5 maart 2021. “Het stadsbestuur maakt tot 50.000 euro budget vrij om de actie te financieren”, geeft Bosmans nog mee.

Blanco bon als cadeau

Er is ook een blanco bon met de mogelijkheid om een bedrag naar keuze op de bon te vermelden. “De gelukkige ontvanger kan de cadeaubon dan naar eigen wens besteden in één van de vele deelnemende winkels of horecazaken in Lommel,” zegt schepen van toerisme Karel Wieërs (N-VA).

De Lommelbon blijft ook na 31 augustus verder bestaan, maar dan zonder de kortingsactie. Handelaren kunnen dus op elk moment nog instappen.