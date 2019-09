Stad Lommel is tegen tweede opvangcentrum voor asielzoekers en vraagt duidelijkheid om verlengd verblijf Birger Vandael

25 september 2019

08u01 6 Lommel In Lommel heerst er ongenoegen omtrent het verblijf van ongeveer 800 asielzoekers aan het Parelstrand. Op de gemeenteraad van dinsdagavond riep burgemeester Bob Nijs (CD&V) Minister van Asiel Maggie De Block (Open Vld) op om info te delen. “Oostappen Groep wou ook aan de Blauwe Meer extra asielzoekers plaatsen, maar we hebben laten verstaan dat we dat niet mogelijk achten.”

De opvangperiode van asielzoekers aan het Parelstrand werd tot ongenoegen van de stad al meermaals eenzijdig verlengd. Normaal zouden ze tot 31 maart 2018 blijven, dat werd later verlengd tot 31 augustus en vervolgens tot 31 december. “We horen dat de asielzoekers ook deze winter zouden blijven”, stelde oppositieraadslid Kris Verduyckt (SAMEN-sp.a).

Burgemeester Nijs sprak van een frustratie: “Ook naar de buurtbewoners toe is dit vervelend. We zijn zo realistisch om te beseffen dat er geen mirakel zal plaatsvinden en de asielzoekers hier wellicht langer zullen blijven. Uiteraard willen we ook pleiten voor een menswaardige opvang, al is het volgens ons niet goed dat een kind op een locatie als het Parelstrand moet opgroeien. We hopen dat er dan ook de nodige info volgt. We hebben de minister ook al meermaals uitgenodigd, maar ze is nog altijd niet tot in Lommel geraakt.”

Geen tweede centra, geen tenten

Als het van Oostappen Groep afhangt, zouden er nog meer asielzoekers naar Lommel gekomen zijn. Ze toonden immers ook interesse in een opvangcentrum aan de Blauwe Meer. “We hebben meteen laten verstaan dat voor ons de maat vol was”, zegt Nijs. “We dragen ons steentje bij, maar meer dan dit gaat niet. Ook het plaatsen van tenten – zoals in andere centra wordt gedaan - is in Lommel niet aan de orde.

Op korte termijn zullen alle asielzoekers aan het Parelstrand ingeschreven worden in het bevolkingsregister. De stad Lommel riep om deze reden een gepensioneerde ambtenaar tijdelijk terug. Oppositieraadslid Kris Verduyckt (SAMEN-sp.a) vroeg zich af of het klopt dat er dagelijks vier personen kunnen worden ingeschreven en wie de teruggeroepen ambtenaar betaalt.

“Het duurt twee maanden om iemand op te leiden om zoiets te doen, daarom hebben we een oude bekende gevraagd om zich hier halftijds mee bezig te houden”, reageerde burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Omdat ook Fedasil het nodige voorbereidingswerk doet, zullen niet vier maar wel twaalf mensen per halve dag kunnen worden ingeschreven. De kost van deze medewerker is door de bijdrage van Fedasil gelukkig niet verlieslatend.”