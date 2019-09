Stad Lommel betaalde 30.408 euro aan fiasco ‘Vestiville’: “We verwachten geen applaus” Birger Vandael

24 september 2019

23u50 0 Lommel Op de gemeenteraad van Lommel werd deze nacht het fiasco rond Vestiville besproken. Daaruit bleek dat de stad 30.408 euro heeft betaald, maar een groot deel van dat geld kon recupereren. “Dit is geen dossier om trots op te zijn en we verwachten geen applaus”, opende burgemeester Bob Nijs (CD&V) zijn verhaal.

Vanuit oppositiepartij SAMEN - sp.a werd een drieledige vraag gesteld aan burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Waarom heeft u als burgemeester zo laat een beslissing genomen om het festival niet te laten doorgaan? Toen dat gebeurde, waren al veel festivalgangers ter plaatse of onderweg?”, klonk het allereerst bij Kris Verduyckt.

Volgens de burgemeester was het nooit de bedoeling om het festival af te lassen. “We zaten op voorhand met onze diensten samen en het werd toen duidelijk dat het minder spectaculair zou worden dan aangekondigd. De donderdag voor het festival kreeg ik telefoon van de diensten met de vraag om ter plaatse te komen omdat er mogelijke problemen waren. Tot mijn verbazing was onze vaste contactpersoon plots niet meer aanwezig, maar het festival was wel in volle opbouw.”

Hele donderdagnacht gewerkt

Nijs besefte bij het gesprek op het festival op donderdag dat er geen 125.000 bezoekers zouden komen (zoals aangekondigd). Er was amper sprake van 4.000 bezoekers en daarom leken enkele maatregelen voldoende om het festival te laten plaatsvinden. Men zou dan onder meer het reuzenrad moeten sluiten. Een heel team zou tijdens die donderdagnacht alle opmerkingen wegwerken. Ondanks het harde werk waren er vrijdagochtend nog steeds probleempunten.”

In de loop van vrijdag kwam een negatief verslag van brandweer, veiligheidsdiensten, verzorgingsposten en politie binnen. “Het hoofd van de security van de hoofdact (Cardi B) volgde de negatieve spiraal. We hebben alles afgeblazen, toen stonden er 1.500 van de 4.000 mensen daar. Een klein halfuur later zijn er zo’n 200 mensen toch binnengestormd."

Stad betaalt de aftocht

Een tweede vraag was wat de extra kost voor de Lommelse bevolking inhield. “We hebben na het annuleren van het festival de aanwezige bezoekers water en frisdrank aangeboden, uiteraard geen alcohol”, stelt Nijs. “Aan de catering hadden we gevraagd om frietjes uit te delen, want het systeem met de betaalbandjes werkte niet meer. Een dag erna hebben we een ontbijt voorzien en legden we nog bussen in om iedereen thuis te krijgen. In totaal komt de kostprijs neer op 30.408 euro. De opbrengsten bedragen zo’n 27.500 (de waarborg van het festival + de huur), dus in totaal is het verlies een kleine 3.000 euro.

Ten derde vroeg Verduyckt zich af welke lessen er getrokken zijn voor de toekomst: “Zijn er nieuwe aanvragen van festivals?” Nijs benadrukte dat de stad voorzichtig zal zijn met festivals, maar dat er geen schrik is. “Enkele weken na het festival was er Rampage, een festival met drie keer zo veel volk. Dat is probleemloos verlopen.”