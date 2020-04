Spanningen in gezin door corona? Lommel start preventieve aanpak met familiebemiddelaars Birger Vandael

01 april 2020

10u35 4 Lommel Door de huidige maatregelen zijn gezinnen en families veel meer op elkaar aangewezen. Dat maakt dat er ongerustheid kan zijn over de verblijfsregeling van kinderen en dat de spanningen binnen een gezin of familie kunnen oplopen. “De stad Lommel wil deze conflicten samen met de sectie Jeugd en Gezin van de lokale politie preventief aanpakken”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V) overtuigd.

Momenteel zijn de lessen in de school en buitenschoolse activiteiten weggevallen. Dat maakt dat families samen 'in u hun kot’ blijven met de mogelijke gevolgen van dien. “Gezinnen die in aanraking komen met de politie, via binnengekomen meldingen of pv’s, krijgen voortaan een gratis aanbod van een gesprek met een familiebemiddelaar via een videogesprek”, zegt korpschef Bart Voordeckers. “Een erkende familiebemiddelaar zal samen met het gezin proberen de rust te doen terugkeren. Hij of zij zal hen ook informeren over de mogelijkheden om op lange termijn hun conflict samen op te lossen.”

Minstens tot eind mei

De samenwerking met erkende familiebemiddelaars is uniek. “Zo kunnen we kort op de bal spelen zodat deze conflicten niet uit de hand lopen”, benadrukt schepen van Integrale Veiligheid en Lokaal Sociaal Beleid Nancy Bleys (CD&V). “We zijn blij met dit engagement van de familiebemiddelaars die in Lommel actief zijn, en we hopen dat we gezinnen op deze manier leren omgaan met hun conflicten. Zo kunnen we op een goede manier zorg dragen voor de Lommelse gezinnen en kinderen. Dit project loopt tijdens de duur van de COVID19-pandemie en minstens tot 31 mei 2020. In onderling overleg kan het project verlengd worden.”