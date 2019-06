Solar Park Lommel ingehuldigd: 303.000 zonnepanelen voorzien Nyrstar van groene stroom Birger Vandael

13 juni 2019

20u19 0 Lommel Vandaag werd het Solar Park in Lommel officieel ingehuldigd. Het grootste zonnepark van de Benelux is vanaf 1 juli 2019 operationeel. 303.000 zonnepanelen, met een vermogen van 99,5 MW, zullen multi-metaalonderneming Nyrstar Balen van groene stroom bevoorraden.

Het project is een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, de stad Lommel en Nyrstar. De installatie gebeurde door ENGIE Fabricom, dat ook vijftien jaar lang zal instaan voor het onderhoud van de zonnepanelen. De grootte van het Solar Park is vergelijkbaar met die van 200 voetbalvelden. Het verbruik (85.000 MWh per jaar) is het equivalent van een jaarlijks verbruik van bijna 25.000 gezinnen, en vermijdt een jaarlijkse CO₂-uitstoot van meer dan 30.000 ton.

“De omschakeling van de groene elektriciteit gebeurt door Nyrstar”, verduidelijkt Guido Janssen, Vice President European Operations van Nyrstar. “Via een directe lijn tussen het zonnepark en onze technische installaties zal onze zinksmelter alle elektriciteit van de zonnepanelen afnemen. Door het gebruik van hernieuwbare energie vergroenen we ons productieproces.”

Nieuwe bedrijven

Ook bedrijven die zich later vestigen op het bedrijvenpark Kristalpark III kunnen een aansluiting op het zonnepark aanvragen. Op deze manier zal er stapsgewijs minder stroom naar Nyrstar gaan en meer elektriciteit naar nieuwe bedrijven op de site. Deze aanpak is uniek.

Burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) kondigt aan dat Lommelaars vanaf dit jaar mee kunnen participeren in het project. “Niet iedereen heeft immers de mogelijkheden om zonnepanelen te leggen, denk maar aan bewoners van appartementen of huizen waarvan het dak niet de juiste oriëntatie heeft. Het zonnepark vergroot ook de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein.”

Volgens Vanham, CEO van investeringsmaatschappij LRM, past het Kristal Solar Park perfect binnen de klimaatdoelstellingen. “Vlaanderen streeft naar één zonnepaneel per Vlaming tegen 2020. Bovendien zijn we trots dat dit project het midden houdt tussen economie en ecologie. In alle fases van het project werd er op deze industriële site rekening gehouden met de aanwezige natuur.”, voegt hij toe.

België rolmodel in energie-efficiëntie

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, noemt het zonnepark een mooi voorbeeld van de brede waaier aan energie-efficiënte oplossingen die aan klanten worden aangeboden. “We zijn fier dat ENGIE met de bouw van Kristal Solar Park, goed voor 99,5 MW aan groene, lokale energie, van België een rolmodel in energie-efficiëntie maakt.”