Situatie rond dierenasiel blijft onduidelijk BVDH

24 september 2019

21u24 0 Lommel Op de Lommelse gemeenteraad werden dinsdagavond de nieuwe criteria en voorwaarden voor de concessie van het dierenasiel unaniem goedgekeurd. Kris Verduyckt (SAMEN-sp.a) vroeg zich af wat er in de omliggende gemeenten zal gebeuren, daar zij nog steeds een contract hebben met de vorige uitbater. “Als er een dier in Pelt gevangen wordt, waar moet dit dan heen? Dit is een gekke situatie!”

Verduyckt verwees naar voormalig gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) die in de provincieraad het probleem ook al aanhaalde. “Het dierenasiel is gebouwd voor de hele regio. Het is verdedigbaar dat Lommel de samenwerking heeft stopgezet, maar zo hebben we wel andere gemeenten in de problemen gebracht. Het spoedoverleg kwam er te laat.”

Schepen van Dierenwelzijn Joris Mertens (CD&V) spreekt van een “kluwen aan contracten, waarbij verschillende data en opzegtermijnen zijn vastgesteld.” Volgens hem zou het kunnen dat wanneer de vorige vzw een nieuwe locatie vindt, de omliggende gemeenten hen moeten volgen voor het termijn dat hen nog rest. “In de toekomst moeten we hiervoor een adviescommissie oprichten om de contracten beter op elkaar te laten afstemmen.”

Belang van de dieren

Geert Jansen (Voor 3920 Lommel) vroeg zich af wat er zal gebeuren op 31 december, wanneer de samenwerking met Lommel afloopt: “Moeten zij dan om middernacht de dieren vrijlaten?” Mertens reageerde dat er zal gezocht worden naar een volwassen oplossing in het belang van de dieren.