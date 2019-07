Seniorennamiddag hertekend omwille van gezondheidsrisico BVDH

23 juli 2019

14u23 0 Lommel In Lommel heeft het stadsbestuur besloten om de programmatie van de Seniorennamiddag aanstaande donderdag aan te passen. “Met de warme voorspellingen is het niet meer dan een logische beslissing om de Seniorennamiddag niet in open lucht te laten doorgaan, maar op zoek te gaan naar een alternatief”, aldus burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V) hoorde begin deze week van de animatiediensten van de Lommelse woon- en zorgcentra dat zij omwille van het warme weer niet naar de Seniorennamiddag zouden komen. “Het gezondheidsrisico is te groot voor de bewoners. Ouderen zijn nu zeer kwetsbaar.”

Verkoelingsmaatregelen op Schlagerfestival

Gelukkig kon één en ander hertekend worden. Zo vervoegt Bart Kaëll, de hoofdact van de Seniorennamiddag, zijn collega’s in het avondprogramma. “Voor alle duidelijkheid: het Schlagerfestival met o.a. Vader Abraham en De Romeo’s gaat ’s avonds wel door”, zegt schepen Vanderkrieken. “Het start nu gewoon iets vroeger. Bart Kaëll staat om 19.30 uur op het podium. We zorgen ’s avonds trouwens voor extra verkoelingsmaatregelen, zoals gratis water voor de bezoekers.”

“Ook voor twee overige acts van de Seniorennamiddag hebben we een ‘fris’ alternatief. De show met de Tijd van Toen verhuist donderdag naar de polyvalente zaal in WZC Kapittelhof. Miet Luyten, de Lommelse finaliste bij The Voice Senior, treedt op in Woon- en Zorgcentrum de Bekelaar in de Kliniekstraat. Beide optredens starten om 14.30 uur en iedereen is er van harte welkom.”

Alle info en de nieuwe line-up van het Schlagerfestival zijn te vinden via www.lommelleeft.be