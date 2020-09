Scoren is het devies bij Lommel SK Luc Dujourie

23 september 2020

22u33 0 Lommel Tweede thuiswedstrijd van het seizoen voor Lommel SK dat zondag het ambitieuze Deinze over de vloer krijgt. Goed voor wederom een portie voetbalpret en een vrachtje doelpunten? Zou kunnen, aldus Jonathan Hendrickx (26). Groen-wit kiest dit seizoen immers voor spektakel en aanvallend geweld.

“Natuurlijk deed die zes op zes ons deugd. We kozen in augustus al voor een heel nieuw, aanvallend concept en hadden nood aan oefenwedstrijden. Om bekende redenen ging dat feestje niet door en het was er ook aan te zien tijdens de eerste speeldagen. Niet dat de zaken nu op punt staan, maar enkele overwinningen zijn goed voor het vertrouwen. En een sprong in het klassement, dat is eerste klasse B hé.”

Hoge druk vanaf de laatste linie, veel ruimte achterin. Hoe voelt een verdediger zich daar bij?

“Steeds beter, omdat de competitiewedstrijden eigenlijk de oefenpotjes hebben vervangen. Beter nog want het echte werk is natuurlijk de beste waardemeter. Met alle gevolgen van dien. Wat er fout kan gaan hebben we allemaal gezien tijdens die rampzalige eerste wedstrijd tegen Seraing. Dit is een leerproces, al wordt zoiets alleen maar moeilijker als je achterin het klassement bengelt. We hebben nu echter het vertrouwen om voluit voor dit project te kiezen en de toeschouwer wordt straks de grote winnaar. Zeker weten want wie wil er geen aanvallend voetbal en veel doelpunten zien? Het klopt dat er achterin ook meer tegengoals zullen vallen maar dan is het zaak er zelf altijd eentje meer te maken zeker? Wees gerust, na een tijdje zoeken weten we nu waar we naartoe willen. We kunnen en zullen nog beter worden!”

Wat wordt het zondag tegen Deinze, ook voor jou een nobele onbekende? Klaar voor wederom een beslissende goal in minuut 93? (nvdr Hendrickx scoorde in blessuretijd de 3-2 tegen Lierse)

“Ik lees dat er in Deinze een aantal bekendere namen zijn aanbeland maar eigenlijk interesseert de naam van onze tegenstander me niet. We bouwen aan een project waar ik in geloof en we gaan uit van ons eigen plan en mogelijkheden. Daar zijn we vooral mee bezig. Wat die late strafschop van me betreft, ik heb er vorig seizoen ook zes binnen getrapt en dat wil ik best nog eens over doen. Zo’n moment als twee weken terug is natuurlijk reuze spannend maar de ontlading nadien is beslist de moeite waard…daar doen we het voor!”

Lommel SK - KMSK Deinze, zondag 27 september om 16 uur.