Scholengroep Limburg Noord wordt Scholengroep GO! Xpert BVDH

03 februari 2020

10u52 0

Vanaf heden gaat Scholengroep Limburg Noord verder als Scholengroep GO! Xpert. Tijdens een personeelshappening van de scholengroep in De Soeverein te Lommel werd de nieuwe naam bekend gemaakt. Op het programma van deze boeiende namiddag stonden stand-upcomedian Erhan Demirci, algemeen directeur van de PXL Ben Lambrechts en afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck. Deze laatste onthulde ook de nieuwe naam van de scholengroep. De naam kwam tot stond via twee stemmingsronden bij de aanwezige personeelsleden en genodigden. Scholengroep GO! Xpert staat voor de ambitie en de kracht van de scholengroep om iedere leerling maximale leerkansen te bieden door het verschaffen van excellent en innovatief onderwijs.