SAMEN-sp.a pleit voor veiligere stationsomgeving BVDH

26 september 2019

11u14 0 Lommel Oppositiepartij SAMEN-sp.a vroeg aan de gemeenteraad een maatregel voor het probleem van spoorlopers aan het treinstation in Kattenbos. Hoewel er nog geen officiële klacht bij de politie is binnengelopen, contacteerde de stad inmiddels de NMBS met de vraag wat mogelijk is.

Het probleem werd uit de doeken gedaan door raadslid Kelly Bosmans. “Destijds werd daar een woning aan de andere kant van het station afgebroken. Dit met het oog op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving. Er wordt mij gesignaleerd dat gehaaste pendelaars via het braakliggend perceel het spoor oversteken. Dit om een snelle en korte weg te nemen naar het station. Spoorlopen is ten alle tijde levensgevaarlijk, ook al is er maar één spoor.” Bosmans verwees bij een mogelijke maatregel naar de stationsomgeving in buurgemeente Mol waar hekken werden geplaatst om dergelijke problemen te voorkomen.