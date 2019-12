SAMEN - sp.a noemt meerjarenplan “ontnuchterend" BVDH

20 december 2019

Deze week werd in Lommel het ambitieuze meerjarenplan van de stad toegelicht (lees hier). Oppositiepartij SAMEN - sp.a reageert niet enthousiast. Voormalig schepen van Financiën en fractieleider Rita Phlippo noemt de vaststellingen “ontnuchterend”. Ze begint wel met een positieve noot: “Het is goed dat de belastingen bij de laagste van Limburg blijven en dat er investeringen worden voorzien. We stellen echter vast dat het stadsbestuur een begroting neerlegt waarin de dagelijkse kost van haar werking flink stijgt, jaar na jaar. Het investeringsprogramma is erg versnipperd zonder een duidelijke lijn. Initiatieven rond kansarmoede en lokaal sociaal woonbeleid ontbreken bijna volledig in deze meerjarenbegroting. We vrezen een lege stadskas met een hogere schuldenlast.” Schepen van Financiën Johan Bosmans (N-VA) weerlegt die laatste opmerking: “Men is appelen met peren aan het vergelijken. Als je met alles rekening houdt, zijn onze investeringen gelijkaardig aan die in de vorige legislatuur.”