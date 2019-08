Roemeense whiskydief krijgt geen extra bestraffing BVDH

22 augustus 2019

14u08 0

Een 24-jarige Roemeen is schuldig bevonden aan de diefstal van zeven flessen whisky. Eerder in juni werd hij reeds veroordeeld tot vijftien maanden effectieve cel. De rechtbank geeft hem nu geen bijkomende bestraffing. Op 20 april dit voorjaar ging hij in Lommel bij de lokale Spar lopen met twee flessen Johnnie Walker en vier flessen Jack Daniel’s, samen goed voor 140,94 euro. Dat kunststukje herhaalde hij negen dagen later in de Colruyt van Hechtel, waar hij het hield bij één fles Chivas Regal ter waarde van 30,09 euro. De man verstopte de flessen onder zijn shirt en werd op de camerabeelden gezien. In zijn voertuig werden later twee mutsen en een noodhamer aangetroffen. De straf die hij twee maanden geleden kreeg, is voor de rechtbank voldoende.