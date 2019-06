Robin Degueldre (24) veilig en wel teruggevonden BVDH - MVDB

24 juni 2019

09u00 7284 UPDATE De 24-jarige Robin Degueldre is terecht. De jongeman uit Lommel is veilig en wel, bevestigt zijn familie en de federale politie op sociale media.

Vrienden en familie sloegen gisterochtend alarm en spraken van een “zeer onrustwekkende verdwijning”. Ze hielden in de omgeving van het bedrijf Farm Frites een zoekactie. Er werden helikopters, drones en honden ingezet om de jongen terug te vinden. De politie stelde een opsporingsbericht op. Vanochtend rond 5 uur kwam er dan eindelijk goed nieuws. Degueldre is veilig en wel teruggevonden in de buurt van zijn woning. De jongen zou behoorlijk verward zijn, maar is in goede handen. “We willen alle helpende handen bedanken", aldus Glen Wouters, die het bericht namens de vriendengroep verspreidde.

#Feedback – Rudi DEGUELDRE vermist op 23/06/19 in Lommel is teruggevonden. Bedankt voor uw medewerking. Federale Politie(@ federalepolitie) link

In bovenstaande tweet wordt gesproken van Rudi, maar zijn familie bevestigt dat het wel degelijk om Robin gaat.