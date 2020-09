RESTORECENSIE. Zuiders genieten bij Mi Media Naranja

Lommel

Gastronomie met ‘n zuiders kantje, dat is waar het team van het Lommelse Mi Media Naranja voor staat. In 2018 werden zeven jaar van hard werken beloond met de ‘Hospitality Awards’ voor klantvriendelijkheid en gastvrijheid. Iets waar ze aan de Molsekiezel maar wat fier op zijn. Tijdens een Spaans avondje raakten we er de tel van de tapas kwijt en konden we al voorspellen dat een nieuwe award niet lang zal uitblijven. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.