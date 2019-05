Restaurantrecensie Cocotte: Jong en op weg naar ‘geweldig’ Birger Vandael

28 mei 2019

11u48 0 Lommel Sinds 1 april 2016 vind je nabij het centrum van Lommel het nieuwe toprestaurant Cocotte terug. In geen tijd vonden klanten de weg naar het Frans getint restaurant en dat is zeker de verdienste van de erg charismatische chef-kok Jan Mangelschots, die samen met partner Isabelle Schorpion de zaak uitbaat. Drie jaar later draait Cocotte op volle toeren en scoort het – naar analogie met jonge dertiger Mangelschots – opvallend goed bij het jongere publiek.

Mangelschots heeft een voorliefde voor traditionele producten als kabeljauw, fazant, kreeft en zeetong en ging bij Wout Bru in de leer om zijn sauzen helemaal op punt te stellen. Zijn jonge leeftijd maakt dat hij deel uit maakt van Jong Keukengeweld, wat meteen ook de aanwezigheid van heel wat twintigers in de zaak verklaart. De vermelding in Gault Millau (13,5 op 20) helpt natuurlijk ook. Die zaak zit op zaterdagavond trouwens gezellig vol, maar dat weerhoudt de chef niet om ons uitgebreid welkom te heten en elke wijn zelf te komen voorstellen.

Op zaterdagavond serveert Cocotte enkel menu’s en wij kiezen voor de vijf gangen. In afwachting van het eerste voorgerecht worden ons enkele amuses voorgeschoteld en mogen we ook nippen van een aperitief van het huis. Die smaakt overigens verrassend goed, evenals de amuses waarbij er met oester, kleine wafeltjes en een stukje barbecue voor ieder wat wils is.

Lommel en asperges gaan al jaren goed samen, dus het verrast ons niet dat het voorgerecht meteen asperges bevat, aangevuld met makreel en Granny Smith. Vooral de panna cotta blijft bij ons hangen, omdat deze toch voor de nodige smaaktoevoeging zorgt. Een bouillon van vadouvan, zeeduivel en erwt biedt meteen een aantrekkelijk vervolg, al had het wat ons betreft iets pittiger mogen zijn.

Mangelschots toont in de derde gang wat hij allemaal in zijn mars heeft, door tomaat ‘coeur de boeuf’ (ossenhart) met noordzeevis te serveren. Naar ons gevoel is dit van de vijf gangen het gerecht waarin de chef het meest persoonlijk is gegaan. Het hoofdgerecht bestaat uit runds met lentegroentjes en een foyotsaus. De sauzen van de chef zijn telkens een troef, het frietje lag dan weer wat eenzaam op het bord.

Afsluiten doen we met een dame blanche en een meringue van ananas en passievrucht. De dame blanche is natuurlijk een klassieker die nooit kan tegenvallen en dat doe ze ook bij Cocotte niet. Van de meringue konden de verrassende smaakcombinaties en de specifieke smaak van de ring ons bekoren.

Het jeugdig enthousiasme, niet alleen bij de zaakvoerder maar ook bij de medewerkers, zorgen ervoor dat we met de glimlach buiten wandelen bij Cocotte. Qua eten zijn we voldaan, al mocht het soms net iets meer zijn. Gezien de groeimarge van de nog erg jonge zaak komt dat wat ons betreft zeker in orde.