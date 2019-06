Rechtzetting: niet Legend Stage maar Talent Stage blijft geslopen BVDH

28 juni 2019

14u40 0

In een eerdere berichtgeving lieten we verstaan dat op Vestiville de Legend Stage gesloten zou blijven. Dat was foutief, het is de Talent Stage die niet open gaat. De Legend Stage is perfect in orde, de keuring is goed verlopen en alle veiligheidsattesten en certificaten zijn in orde.