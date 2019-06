Rechtbank ziet zes vuistslagen van Lommelse hoofdinspecteur als zelfverdediging en spreekt hem vrij Birger Vandael

19 juni 2019

15u38 0 Lommel De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de 50-jarige hoofdinspecteur van politiezone Lommel vrijgesproken voor het aanbrengen van opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van een weerspannige Balenaar. Deze 31-jarige man krijgt zelf de opschorting van zijn straf voor een termijn van drie jaar.

Op 23 mei 2015 vertoonde de Balenaar erg agressief gedrag ter hoogte van de McDonalds. Hij nam een medewerkster vast bij haar hemd en trok haar door het doorgeefluik van de drive-in naar zich toe. De vrouw werd geholpen bij een collega en kon zich zo wegduwen van de dertiger. Enkele inspecteurs van de politiezone Lommel kwamen ter plaatse om de man te arresteren. Daarbij toonde de Balenaar zich wederom erg agressief.

Stukgescheurd hemd

De rechtbank verwijst onder meer naar de camerabeelden en foto’s van de politiecombi, waarop te zien is dat de dakhemel van deze combi besmeurd is met strepen afkomstig van vuistslagen en dat de ramen en deuren van deze combi bezaaid zijn met voetafdrukken. De bewuste 50-jarige inspecteur had zelfs een stukgescheurd hemd. De Balenaar werd uiteindelijk geboeid en er werd gebeld naar het bureel om versterking te voorzien bij hun aankomst.

De agressieve man deelde bij aankomst een kopstoot uit en weigerde de combi te verlaten. Hij bleef wild met zijn armen zwaaien bij het binnenbrengen en bij zijn opsluiting. Op beelden is te zien hoe hij als een razende te keer ging. Uit die beelden blijkt ook dat de inspecteur uiteindelijk zes vuistslagen toebrengt aan de Balenaar. Hij legde achteraf uit dat hij zich zo wilde verdedigen omdat beklaagde dreigde een kopstoot uit te delen.

Niet disproportioneel

De rechtbank volgt dit verhaal en ziet het als wettelijke zelfverdediging: “Er kan in geen geval worden gesteld dat de toegebrachte vuistslagen disproportioneel zijn aan de aanval. Op het ogenblik dat beklaagde zijn greep lost en geen verzet meer voerde, werd de verdediging gestaakt.” In totaal duurde de zelfverdediging hooguit vier seconden.

De Balenaar moet aan vier inspecteurs, waaronder de hoofdinspecteur zelf, een schadevergoeding van 280 euro betalen.