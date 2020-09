Provinciaal coach Kevin Hulsmans organiseert koersen in Lommelse Kristalpark Koen Wellens

08 september 2020

10u42 0 Lommel Het succes van de wielerwedstrijden die tijdens de vakantiemaanden op het circuit van Zolder plaatsvonden, heeft Kevin Hulsmans ertoe aangezet om in zijn eigen Lommel koersen op te zetten. De provinciale coach organiseert op 13 september samen met de Limburgse afdeling van Cycling Vlaanderen en de stad Lommel wedstrijden voor nieuwelingen, juniores, beloften en elite zonder contract. De koersen gaan door op het Kristalpark.

De voorbij weken regende het vooral afgelastingen van wedstrijden in Limburg. De renners konden wel terecht op het circuit van Zolder en daar maakten heel wat renners gebruik van. De jongens van de Limburgse afdeling keken op geen inspanning en de initiatieven werden enorm geapprecieerd. “De renners hebben nood aan koers, hé”, reageert Hulsmans. “Vergelijk het met naar school gaan. Tijdens de lockdown werd er niet veel opgestoken, toen de schooldeuren weer opengingen, was de honger groot. Ik zag hetzelfde aan de poorten van circuit Zolder. Die jongens willen fietsen.” Geen verloren jaar dus? “Ja en neen. Er waren veel minder wedstrijden en veel minder variatie, maar het was en is beter dan niks. Trouwens, in Lommel krijgen de renners een ander parcours dan in Zolder voor de wielen geschoven.”

Echte koersen

En toch, rondjes draaien op een circuit of een industriepark, het lijkt niet meteen de natte droom van een jeugdrenner. Is het echt koers voor de renners? “Toch wel, hoor. Wij spreken over oefenkoersen, maar daar stopt elke vergelijking met de wedstrijden die in het begin van het seizoen georganiseerd worden. Trouwens, de meeste jeugdrenners hebben geen andere keuze. De gewone wedstrijden vallen bijna allemaal weg, de gesloten omlopen zijn de enige alternatieven”, aldus Hulsmans die bij het begin van de coronacrisis een oproep deed om de jeugdrenners een jaar langer in hun categorie te laten rijden. Derdejaars nieuwelingen en juniores dus. “Ik heb die suggestie gelanceerd toen er geen koersen meer waren. Vooral de eerstejaars in elke categorie misten op die manier een opbouw. Intussen is het niet echt meer nodig. Gelukkig maar, want ik kreeg behoorlijk wat tegenkanting (lacht).”

Veel inschrijvingen

Hulsmans verwacht zondag een vol huis op het Lommelse Kristalpark. “De inschrijvingen lopen vlot. Er zijn al 65 nieuwelingen, 115 juniores en 144 beloften en elite-zonder-contract ingeschreven. Het parcours leent zich voor een groot peloton, al moeten er voor mij niet meteen 120 nieuwelingen aan de start verschijnen.”