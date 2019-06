PROVIL ion ov4 neemt deel aan Rode Neuzen Dag: “Stille buitenruimte op korte termijn realiseren" Birger Vandael

15u07 8 Lommel Het Provinciaal Instituut Lommel ion O4(PROVIL - Individueel Onderwijs - Onderwijsvorm 4) is dit jaar één van de deelnemende scholen aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren.

Uit onderzoek van iVOX bleek dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanwijzen als oorzaak van hun mentale problemen. De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken.

Het PROVIL reageerde meteen. “Onze school vindt dit project super belangrijk”, vertelt Vanessa Claes. “Dagelijks worden wij als school geconfronteerd met jongeren met psychische problemen. Op onze school zijn jongeren welkom met autisme, leer en gedragsstoornissen. Zij behalen een gewoon diploma van de secundaire school in onze school. Vaak komen ze met een hele bagage en een hele rugzak vol op onze school aan. In dit rugzakje zit zoveel dat soms ondragelijk is en waar wij iedere dag met heel veel warmte, gedrevenheid aan werken om hen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Door deze individueel begeleiding hopen we hun rugzak te verlichten.”

Stille buitenruimte

Met de leerlingenraad wordt gezocht naar manieren om Rode Neuzen Dag te steunen. “We willen focussen op een buitenruimte waar leerlingen rust vinden. In dat kader hebben we nu al stille ruimtes, een open leercentrum en een afkoelruimte op school. Daarnaast willen we samen met de directie ook zorgen voor een soort T.O.-project voor leerlingen die door de verhoogde druk tijdelijk niet naar school kunnen. Helaas is hier weinig geld voor, maar we hopen het op termijn te realiseren.”

Op 29 november 2019 kunnen alle jongeren aan Vlaanderen tonen dat ze meegedaan hebben door op school hun eigen Rode Neuzen-feest te organiseren. VTM en Qmusic vieren de hele dag mee met Vlaanderen en sluiten af met een slotfeest.