Poolse Lommelaar (44) richt bunsenbrander naar partner: 10 maanden cel gevorderd Birger Vandael

05 augustus 2020

Op 9 mei 2020 werden de brandweer en de politie van Lommel opgeroepen omwille van rookontwikkeling in de living van een woning. Ter plaatse trof men een 44-jarige Poolse man aan die er een vuilnisbak in brand zou gestoken hebben. Volgens zijn partner wilde de man haar aanvallen met een bunsenbrander. Het slachtoffer vertoonde ook effectief brandwonden aan haar been. Op 24 juni raakte de man opnieuw betrokken bij slagen en verwondingen in een bushokje aan de vrouw. De Pool ontkent het verhaal van de bunsenbrander en vertelt dat hij alcohol zat te drinken zoals iedereen dat doet. “Ik heb niet het gevoel dat hij tot inkeer is gekomen", oordeelt de procureur, die een effectieve celstraf van 10 maanden en een geldboete van 400 euro vorderde.