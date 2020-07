Politie schrijft tientallen pv’s uit in Lommelse Sahara: “Wie niet luistert, moet voelen” Dirk Selis

31 juli 2020

18u01 5 Lommel De Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) had er woensdag al voor gewaarschuwd: “Verstokte strandliggers en zwemmers vliegen De Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) had er woensdag al voor gewaarschuwd: “Verstokte strandliggers en zwemmers vliegen vanaf vrijdag de bon op .” En hij hield woord. Vrijdagnamiddag werden al een dozijn zonneaanbidders op de bon geslingerd. En daarvoor had de Lommelse politie een slimme val gespannen.

Aan de ingang van de Lommelse Sahara wordt iedereen vriendelijk maar kordaat in beide landstalen aangesproken door Kris Brouwers van Stad Lommel. “Je kan hier komen wandelen en fietsen, maar het strand is afgesloten en zwemmen is al helemaal uit den boze. Dit is hier een natuurdomein en geen recreatiegebied.” Wanneer de woorden van Brouwers inzinken, draait zo’n 20 procent zich om richting Paalse Plas, Blauwe Meren of terug naar huis. De grote meerderheid knikt, maar besluit het er toch op te wagen en tjokt een kilometer door het hete zand naar het strand en het water. Daar aangekomen blijkt dat Kris toch niet overdreven heeft. De gespannen linten en nadarhekken doen opnieuw 20 procent afdruipen. Voor de overige 60 procent treedt de val van Lommel nu echt in werking.

Gele hesjes

Met zo’n 37 graden Celsius is het bloedheet in de Sahara. Iedereen installeert zich op zo'n 15 meter van het lint en wacht even af. Geen politie te zien. Hier en daar kruipen enkelen onder het lint en wagen ze zich in het water, stoer gesticulerend naar hun achterban. Maar nog geen vijf minuten later verschijnen enkele gele hesjes. Het zijn de stewards van Lommel SK. Zij spreken de waterratten op hun gedrag aan en vragen hen om zich terug naar de andere kant van het lint te begeven. “We hebben zo’n dertigtal mensen vriendelijk verzocht om zich niet op het strand en in het water te begeven”, zegt steward Willy Tegelaar. “Daarnet hebben we nog een zwangere vrouw erop aangesproken.” Maar eens de gele hesjes uit het zicht, trippelen de meesten terug het water in.

Identiteitskaart alstublieft

Nu is de beurt aan de groene hesjes van Roberto Amaya (31) uit El Salvador. Roberto is één van de vrijwilligers van Fedasil Het Parelstrand. Samen met Roberta en Natalia houdt hij de Sahara proper. Maar vandaag kregen zij een andere taak toebedeeld. Het strand bewaken en ongenode gasten naar de juiste kant van het politielint te begeleiden. “Het is eens iets anders”, glimlacht Roberto. Maar ook na deze tweede waarschuwing volharden sommigen in de boosheid en keren terug naar de waterkant. Maar dan klapt de Lommelse val onverbiddelijk dicht. Wanneer de zwemmer even later onder luid gelach opnieuw zijn strandhanddoek bereikt, stappen twee politiemannen in burger, of beter in strandkledij, resoluut op hem af. “Identiteitskaart alstublieft”, vraagt een van de agenten, onmiddellijk gevolgd door een pv dat kan oplopen tot 350 euro. Waarna het hele gezelschap beteuterd afdruipt. “Wie niet luistert, moet voelen”, bromt de politieman.