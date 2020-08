Politie patrouilleert met quads in Sahara, die nog tot 15 september afgesloten blijft Birger Vandael

21 augustus 2020

15u27 0 Lommel Vanaf deze week patrouilleert de lokale politie van Lommel met twee gloednieuwe quads. Dat doen ze onder meer in de Sahara en aan de Velboputten. “Deze voertuigen laten toe om vlotter en efficiënter te controleren in de natuurgebieden,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Plaatsen die niet toegankelijk zijn met de gewone combi’s zijn vanaf nu wel bereikbaar.”

“Het idee van de quads speelde al geruime tijd omdat er in de bossen en tussen de wandelpaden moeilijk bereikbare overlastplaatsen zijn,” zegt korpschef Bart Voordeckers. “Door de situatie van afgelopen zomer in de Sahara is de aankoop in een stroomversnelling gekomen. Voor de training van de bestuurders en de aankoop van de quads heeft onze politiezone beroep gedaan op de expertise van de politiezone Carma die al een 5-tal jaar ervaring hebben met het gebruik van quads in hun voertuigenpark.”

Ook bij evenementen

“Naast het controleren van moeilijk bereikbare overlastplaatsen kunnen de quads ook op andere gebieden een meerwaarde betekenen”, gaat Voordeckers verder. “Zo kunnen ze onder andere ingezet worden bij de talrijke evenementen die onze zone rijk is, en bij verkeerstaken.”

Zandvlakte afgesloten

Vandaag besliste de lokale veiligheidscel overigens om de zandvlakte van de Sahara uit voorzorg nog afgesloten te houden tot 15 september. Daarna volgt een nieuwe evaluatie. Wandelen en fietsen in de bossen en buiten de omheining blijft wel nog altijd mogelijk.