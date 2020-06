Politie kondigt extra controles aan Lommelse Sahara aan: “Het ziet eruit als een vuilnisbelt” Birger Vandael

26 juni 2020

11u29 0 Lommel “Het is spijtig dat dit mooie stukje Lommel er vandaag uitziet als een vuilnisbelt", klinkt het kwaad bij de Lommelse politie. Het gaat natuurlijk over de Lommelse Sahara, een hotspot bij mensen uit Noord-Limburg, maar ook bij mensen uit de rest van Vlaanderen. De afgelopen dagen zochten een massa mensen verkoeling aan het verfrissende water.

Het mooie weer van de afgelopen dagen brachten nog meer mensen naar het prachtige natuurgebied. Op de gemeenteraad werd het punt reeds ter sprake gebracht. Loes Mispoulier (Samen sp.a) gaf aan dat er veel vragen waren omtrent veiligheid en overlast. Vanuit het stadsbestuur werd gezegd dat er reeds een extra patrouille werd aangesteld. Met mobiele camera’s, infoborden en quads wordt er bovendien vol ingezet op de monitoring van de locatie. In totaal werden al meer dan 140 GAS-boetes uitgedeeld. Ook de politie is na de puinhoop dus extra getriggerd. “Nu zullen we nog meer controles moeten uitvoeren!”