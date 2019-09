Plaats eens een ultra-deluxe boomhut in de achtertuin: “We willen kinderen dichter bij zichzelf en de natuur brengen” Birger Vandael

11u37 3 Lommel Noem Lommelaars Bert Van Decraen (42) en Boris van de Grint (51) gerust buitenbeentjes. Terwijl de drukke maatschappij ver van hen in stressvolle sferen van de ene naar de andere crisissituatie loopt, bouwen zij als waren ze amper tien jaar oud een boomhut in de tuin. “Wij denken mee met de kinderen”, klinkt het bij het creatieve duo.

Het verhaal van creatieveling Bert en decorbouwer Boris begon twee jaar geleden. Bert was op dat moment vader van een vierjarige dochter en besloot om in de achtertuin een eigen boomhut te bouwen. “Eerder had ik ook ons huis al zelf gebouwd, met technieken van mijn grootvader”, glimlacht hij. “Ik ben een eeuwige dromer en vanuit zo’n hut heb je een prachtig zicht en een ander perspectief op de wereld van vandaag.”

Bert creëerde de boomhut samen met Boris, een vriend wiens lief en leed hij al acht jaar deelt. De decorateur en kunstenaar woonde al zijn hele leven aan het bos en groeide op tussen de bomen en het groen. “Ik ben uiteindelijk gaan werken met olieverf, maar in feite is het maken van boomhutten ontstaan vanuit dezelfde passie: het waarmaken van dromen en het realiseren van fantasieën”, klinkt het begeesterend bij Boris.

137 uren gewerkt

Het klinkt allemaal erg zweverig, feit is dat de werken van Bert en Boris ook anderen inspireerden. Een Lommels koppel met twee kinderen van 3 en 5 jaar schakelde het duo in om een ultra-deluxe boomhut in de tuin te bouwen. Een dode boom werd zo afgekapt dat ze perfect het skelet vormt voor een deel van de hut.

Na 137 uur zweten mag het resultaat best gezien worden: de boomhut is een plaats van rust en van voluit spelen. Met een klimmuur, klimnet, schuifaf en loopbrug is de pret voor de kinderen compleet. “Want de kinderen krijgen steeds inspraak in de plannen”, klinkt het bij het duo. “Halverwege bleek ook een eekhoorn vaste klant, vandaar het speciale hutje voor hem bovenaan de boom.”

Drie weken klusten Bert en Boris aan de ultieme boomhut. “Geen enkele dag deden we dat zonder ‘goesting’” lacht Bert. “Japanse studies tonen aan dat je gelukkig wordt van tijd door te brengen in de natuur. Dat merk je wel als je hier uren aan bezig bent.” Het geheel kostte de eigenaars ruim 10.000 euro.

Ook ouders genieten mee

De boomhut is nu een speelparadijs voor de kinderen. Met verrekijker en gereedschapsmateriaal gaan ze vanuit hun eigen houten huisje op ontdekking in hun omgeving. “Die glimlach en passie, daar doe je het voor”, zegt Bert. “Het gaat ons niet zozeer om het geld of om de erkenning. Wij willen kinderen terug dichter bij de natuur brengen en ze laten leven vanuit de verwondering en de ontdekking. En ook de ouders pikken hun graantje mee, want zij schuiven ’s avonds bij zonsondergang met een goed boek en een lekker glas wijn op het terras aan. Het is meer dan een speeltuig, beschouw het gerust als een kunstwerk.”

Samenwerking met Bosland?

Het duo verzamelt zich onder de naam ‘Between Leaves’ en staat open voor opdrachten van iedereen. “We hebben al gesprekken lopen met scholen, ook zij voelen dat een boomhut de brug slaat tussen maatschappij en natuur. Met Bosland werd er reeds gesproken. Als zij op termijn overnachtingen tussen de bomen overwegen, staan wij klaar om een concept uit te werken. Veel werk? Zo zien we dat niet. In feite zijn we nog steeds die tienjarige jongens die alleen maar dromen van een eigen boomhut in de tuin.”