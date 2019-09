Parlementslid Vandenhove vraagt oplossing voor problemen met Lommels dierenasiel: “Nood aan globaal Limburgs beleid” BVDH

12 september 2019

10u59 0 Lommel Vlaams Parlementslid en voormalig gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) vraagt een oplossing voor de problematiek met de Limburgse dierenasielen. Hij heeft het daarbij specifiek voor de stopzetting van de samenwerking tussen de stad Lommel en het dierenasiel in Lommel. “Ik roep de gedeputeerde voor Dierenwelzijn Bert Lambrechts (N-VA) op om de gemeenten samen te brengen die een beroep doen op dit dierenasiel.

“Het nieuwe dierenasiel in Lommel is pas geopend in 2016 met veel subsidies vanuit de provincie Limburg”, vertelt Vandenhove. “De uitbating is toegekend via een concessie aan de vzw Dieren in Nood. Omdat het stadsbestuur niet tevreden was/is hebben zij de concessie stopgezet en eindigt die per 31 december 2019. Naast Lommel doen er echter nog negen andere Limburgse gemeenten een beroep op het dierenasiel in Lommel en betalen ze ervoor (Beringen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Peer, Pelt, Tessenderlo). Zij konden niet tijdig opzeggen en zijn ook volgend jaar nog gebonden aan de vzw, ook al kunnen ze geen gebruik meer maken van de recent vernieuwde accommodaties in Lommel.”

Vlaamse steun

Vandenhove dringt aan op samenkomst van de betrokken gemeenten en vraagt een en globaal Limburgs beleid rond de dierenasielen aan de oppervlakte. Het is de bedoeling dat in heel de provincie dezelfde dienstverlening beschikbaar is. Noord-Limburg en het Maasland hebben dringend een oplossing nodig. Limburg heeft hier altijd het voortouw genomen door een gebiedsdekkend concept uit te werken en te financieren. Er is ook nood aan financiële steun vanuit Vlaanderen.”