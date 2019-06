Organisatoren Vestiville opgepakt: verdacht van oplichting, witwassen en misbruik van vertrouwen Marco Mariotti

29 juni 2019

04u26 0 Lommel De politie heeft drie mensen van de Vestiville-organisatie opgepakt. Het gaat om organisator O. I., zijn zus en diens partner.

De politie arresteerde hen gisterenavond al nadat het festival werd geannuleerd. Vooral de veiligheidsvoorschriften werden amper gevolgd. Burgemeester Bob Nijs wilde zijn geweten zuiver houden, volgde de adviezen van politie en brandweer en besloot de stekker uit het festival te trekken.

Dat had de Amerikaanse headliner A$ap Rocky eigenlijk al gedaan toen hij zijn annulering de wereld instuurde. Ook hij had het over de veiligheid die niet kon gegarandeerd worden. Zowat alle andere artiesten op de affiche volgden, en om 17 uur viel het doek.



Oplichting

De politie kwam ter plaatse en vatte de verantwoordelijken bij hun kraag. Het trio werd naar het commissariaat over gebracht en de ganse nacht verhoord. Ze worden verdacht van oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Tot bekentenissen kwam het nog niet.



Aan de ingang werd gisterennamiddag door een woeste menigte met bekers gegooid, geduwd en getrokken tegen hekken. Even stormde een hele groep binnen, de oproerpolitie begeleidde de menigte weer naar de uitgang. Sommigen klommen ook op torens. Een deel van de bezoekers belandde tot ver op de weide. Enkelen dronken bier uit de tapkranen en sprongen op springkastelen. Er werden ook brandblussers leeggespoten en kasten opengebroken. De oproerpolitie kwam met honden in actie om iedereen weer terug te dringen.