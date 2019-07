Organisatoren van Vestiville weer op vrije voeten MMM ADN tvc

03 juli 2019

17u31

Lommel Ravuth Ty, de organisator van Vestiville, en zijn zus zijn vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt hun advocate Joke Feytons. Het zou volgens de onderzoeksrechter niet langer nodig zijn om hen vast te houden. Zakenpartner Nik Chawda zit intussen al in Engeland.

Het creatieve brein achter het geflopte festival Vestiville in Lommel, Ravuth Ty (35), en zijn zus Aymira (37), werden zondag aangehouden op verdenking van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Zakenpartner Nik Chawda (37), die samen met Ravuth en Aymira Ty in de organisatie zat, werd vrijgelaten na verhoor. De advocaten van de broer en zus benadrukten dat hun cliënten niet van slechte wil waren. “Ze wilden oprecht een tof festival organiseren en betreuren dat het niet is doorgegaan”, klonk het.

Oproep aan leveranciers

De politie van Lommel doet intussen via haar sociale media-kanalen een oproep aan alle leveranciers van het afgelaste festival om zich bij hen te melden. “Dit ter vrijwaring van hun rechten en de noden van het verdere onderzoek”, klinkt het.



Om de menigte die vrijdag klaarstond om een feestje te bouwen op te kunnen vangen na de plotse annulatie van het festival - en de uittocht ordentelijk te laten verlopen - vroeg de burgemeester aan verschillende leveranciers om voeding, materiaal, elektriciteit en water voor douches en toiletten te blijven voorzien. Om deze gemaakte kosten, samen met de geleden imagoschade te recupereren, stelde het stadsbestuur zich al burgerlijke partij tegen de drie organisatoren van Vestiville. Het stadsbestuur hoopt zo ook inzicht te krijgen in het strafdossier.

Nu roept de politie van Lommel ook de andere leveranciers op om zich te melden via het algemeen nummer 011/399 899 of via mail op het adres recherche@politie.lommel.be.