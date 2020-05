Opnieuw woensdagmarkt op Hertog Janplein Birger Vandael

19 mei 2020

12u45 0 Lommel Morgen is er opnieuw een woensdagmarkt op het Hertog Janplein. Van 13.30 tot 17.30 uur is de markt geopend.

De ingang vind je aan de Heerdgang of aan de Molsekiezel, de uitgang aan de Hees of via het Huis van de Stad. Er wordt gevraagd om die te respecteren en in één richting over de markt te lopen (de richting wordt aangegeven via pijlen). Verder is het aangewezen om alleen te winkelen en elektronisch te betalen.

Vanwege oppositiepartij SAMEN sp.a was eerder het voorstel gekomen om de markt op te splitsen voor non-food-marktkramers (Marktplein) en food-marktkramers (Hertog Janplein), maar daar werd geen gevolg aan gegeven.