Ook Beeldig Lommel buigt voor corona Birger Vandael

30 maart 2020

15u22 0 Lommel De organisatie van Beeldig Lommel laat weten dat de dertiende editie van het Internationaal Levende Beeldenfestival op 20 en 21 juni niet zal plaatsvinden. “Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en deze annulering valt ons dan ook bijzonder zwaar", klinkt het neergeslagen.

Beeldig Lommel is een gratis event in het stadscentrum van Lommel dat de laatste jaren steeds meer bezoekers lokte. “Echter, als festival met een internationale werking en met meer dan 50.000 bezoekers willen ook wij onze verantwoordelijkheid nemen en de gezondheid van alle artiesten, bezoekers en iedereen die meewerkt aan dit festival centraal stellen”, stelt de organisatie.

Terug in 2021

“In ons streven naar een kwalitatief festival kunnen we bovendien als organisatie Beeldig Lommel niet langer in optimale omstandigheden voorbereiden. Ons hart gaat nu uit naar iedereen die getroffen is door de huidige Coronacrisis. Met Beeldig Lommel zien wij jullie graag terug in 2021.”