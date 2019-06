Ongeveer 11.000 bezoekers voor fietsdag op testbanen Ford Birger Vandael

12 juni 2019

Afgelopen zondag werden de deuren van de testterreinen van Ford Lommel opengedaan voor het grote publiek. Dat gebeurt één keer per jaar en is bedoeld voor fietsers en skeelers. Op de wegen waar normaal wagens worden getest, kunnen zij hun benen testen. Dat is vooral een uitdaging op de Fordhelling, die een maximum stijgingspercentage heeft van 25 procent en niet zou misstaan op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Als we het fietsplatform moeten geloven zou ene Sebastiaan D. de snelste tijd hebben laten noteren op het volledige stuk met 12 seconden. Minstens één keer moest de ambulance in actie treden nadat er een valpartij was met enkele wieltoeristen. De organisatie spreekt van 11.000 bezoekers.