Onduidelijkheid over licentiedossier Lommel SK Luc Dujourie

07 april 2020

09u29 0 Lommel Het kan verkeren. Zag de toekomst er na het verzekeren van een ticket voor play-off 2 goed uit voor Lommel SK in eerste klasse B, een corona-maand later gaat de club mogelijk af op cruciale tijden. Aangaande het licentie-dossier voor volgend seizoen werd het Lommelse dossier naar vandaag (woensdag) doorgesluisd voor een beslissende 'tweede zit'.

De licentiecommissie wil immers vooral financiële zekerheid (lees: een bankgarantie) vanwege eigenaar Udi Shochatovitch. In een positief geval zal de licentie ook volgen, zo niet wordt het pas echt spannend en zijn de scenario's minder duidelijk.

Stond er in de oorspronkelijke overeenkomst immers niet dat de club bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Israëlische advocaat voor welgeteld één euro weer in handen zou komen van voorzitter Paul Kerkhofs? Wie heeft er dan in deze sombere, economische tijden nog interesse in het spelletje? Kan een doortocht bij het BAS een aantal weken later dan nog redding brengen? Vraagtekens alom aan de Gestelsedijk en het is dus vooral uitkijken naar positief nieuws uit het verre Tel Aviv.