OCMW biedt financiële steun bij start van schooljaar Birger Vandael

28 augustus 2020

15u24 0 Lommel Het OCMW van Lommel heeft beslist om bij de start van het nieuwe schooljaar een bedrag van 50 euro per kleuter en 100 euro per lagere schoolkind toe te kennen aan kinderen die het nodig hebben. “Ze kunnen dit bedrag vrij spenderen voor de aankoop van schoolmateriaal. Van een leuke brooddoos, drinkbus of sportzak tot zwemgerief, een pennenzak of boekentas,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Elke kind kijkt uit naar de eerste schooldag. Het terugzien van de vriendjes, en natuurlijk ook pronken met een nieuwe boekentas of pennenzak van hun idool. “Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is dat soms moeilijk, omdat zij geen nieuwe boekentas of pennenzak kregen,” zegt schepen van lokaal sociaal beleid Nancy Bleys (CD&V). “Daar willen we iets aan doen. Elk kind heeft recht op een fijne eerste schooldag en het gevoel erbij te horen, zonder zich zorgen te moeten maken over het juiste schoolgerief.”

Ouders kunnen nog steeds een aanvraag doen in het Sociaal Huis.