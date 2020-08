Nederlandse meubelgigant is nieuwe tribunepartner van Lommel SK Birger Vandael

25 augustus 2020

13u29 0 Lommel Het Nederlandse meubelmerk Henders & Hazel zette deze maand een krabbel onder een driejarig sponsorcontract bij voetbalclub Lommel SK. Daarmee wordt Henders & Hazel een van de nieuwe Premium Partners van de club en is het logo onder meer zichtbaar in het dak van de tribune aan de kant van de Gestelsedijk. De iconische belettering van Essers verdwijnt op die manier.

De samenwerking tussen Lommel SK en Henders & Hazel kwam er enigszins onverwacht. De meubelgigant is gevestigd in Hapert, net voorbij de grens. Het is al meer dan 15 jaar één van de erg succesvolle meubelmerken van Habufa, een bedrijf dat ruim 50 jaar in handen is van de Belgische familie Van den Bosch. In 2004 gingen ze van start met 4 winkels, 15 jaar later zijn er 32 winkels in België en tellen ze bijna 300 winkels in heel Europa.

Afgelopen weekend werd het dak van de tribune langs de kant van de Gestelsedijk over de volledige lengte van 60 meter voorzien van nieuwe panelen met daarop het Henders & Hazel-logo. Ook in de pressroom zal het logo te zien zijn. Met hun motto “Bijzonder in wonen” is het Belgische meubelmerk voortaan dus ook visueel present bij iedere thuismatch van Lommel SK.

Dankwoord aan Essers

“Wij zijn heel blij met deze partnership”, stelt CEO Harm van Veldhoven. “Onze fans zullen, zodra het weer kan, plaatsnemen op de Henders & Hazel tribune. Wij danken ook de familie Essers die jarenlang naampartner was van deze tribune. We zijn in onderhandeling met de mensen van de transportgigant die onze club een erg warm hart toedragen en Lommel SK zullen blijven steunen. Samen maken we Lommel SK.”