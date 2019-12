Natascha I regeert over Carnaval Lommel BVDH

02 december 2019

17u09

In Lommel verzamelden de carnavalsprinsen en -prinsessen eind november samen met de carnavalisten van de verschillende carnavalsverenigingen van in en buiten Lommel in zaal Den Horst. De nieuwe Lommelse hoogheid werd meteen ook bekendgemaakt. Prinses Natascha I kreeg de scepter van Carnaval Lommel. “Dit jaar zal prinses Natascha I regeren over het carnaval in Lommel”, vertelt Bert Peeters, voorzitter van Carnaval Lommel. “Prinses Natascha I is de 68ste hoogheid in Lommel. We zijn er zeker van dat ze het plezier van carnaval dat we in Lommel willen uitstralen, zal tonen op de verschillende activiteiten die binnen en buiten Lommel zullen plaatsvinden. We willen er samen met onze prinses een geweldig carnavalsseizoen van maken.”