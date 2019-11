Nalatige bijzitters geven ook voor de rechtbank massaal verstek: “In Lommel is veel misgelopen” Birger Vandael

20 november 2019

11u21 2 Lommel 82 bijzitters die niet kwamen opdagen bij de verkiezingen, werden door het Limburgse parket gedagvaard. Vandaag stond in de rechtbank van Hasselt een eerste shift gepland waarbij 32 mensen zich moesten aanmelden. Ongeveer de helft van hen blijkt in hetzelfde bedje ziek en gaf ook voor de rechtbank verstek. Er zaten opvallend veel Lommelaars bij de beklaagden. “Daar is precies iets misgelopen”, klonk het bij de rechter.

In totaal waren er 271 Limburgers die op verkiezingsdag hun kat stuurden als bijzitter. Zij kregen een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro in de bus. Het merendeel deed dat tijdig, maar 82 personen bleken hardleers en betaalden ook hun minnelijke schikking niet of laattijdig. Zij mochten in de rechtbank uitleg geven bij hun nalatigheid. Later vinden er ook nog gelijkaardige zittingen plaats op 4 december in zowel Hasselt als Tongeren.

De helft van de bijzitters kwam even tot de rechtbank of liet zich ten minste vertegenwoordigen door een advocaat. Zij kwamen met excuses als “ik wou bij mijn familie zijn”, “ik ben in slaap gevallen na een zware nachtshift” of “stiptheid is niet mijn specialiteit”. Eén man van Indische afkomst (35) vertelde dat hij de brief niet goed begreep en dacht dat het gewoon een uitnodiging was om te komen stemmen, wat hij ook heeft gedaan.

Slimme laatkomers ontsnappen niet

Ook de mensen die het slim dachten te spelen en enkele minuten te laat kwamen in de hoop zo aan de job als bijzitter te ontsnappen, blijken eraan voor de moeite. Het is een gekende manier om rond 7.03 uur aan te komen, zodat de verantwoordelijke van het stembureau deze laatkomer naar huis stuurt omdat er al genoeg mensen zijn. Een vader van vier uit Kattenbos bij Lommel wordt verdacht voor het gebruik van dit smoesje. Volgens zijn advocaat was hij wel degelijk op tijd, maar vond hij niet meteen waar hij moest zijn. “Hij was drie minuten te laat en dat wordt dan gelijkgesteld met personen die een uur te laat kwamen”, aldus zijn advocaat.

Enkele personen kunnen toch hopen op de vrijspraak. Zij konden een geldig ziektebriefje binnenbrengen of aantonen dat ze bijvoorbeeld door een spierscheur niet aanwezig konden zijn. Vooral in Lommel gingen de voorzitters van de stembureaus - volgens advocaten en rechter - “overijverig” te werk. Sint-Truiden kreeg wel een pluim voor de goede werking. In elk geval zorgen de vele nalatige bijzitters voor heel wat extra papierwerk op de rechtbank.

Tot 700 euro boete

De straf die op deze overtreding staat, is een boete van 400 euro plus gerechtskosten. Dat betekent dat de som kan oplopen tot 600 à 700 euro. Personen die verstek geven, mogen zich daar al zeker aan verwachten. Personen die wel een uitleg kwamen geven en schuldig worden geacht, mogen rekenen op een straf met deels uitstel. Zij zullen wel nog altijd meer moeten betalen dan de minnelijke schikking van 250 euro. Een dure verkiezingszondag dus, voor deze Limburgers.

Op 18 december worden de vonnissen van de eerste zitting in Hasselt uitgesproken.