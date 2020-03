Nachtegaal met karatekunstjes Lommelse Zita Fontana (14) verandert in een Beatle tijdens Knockouts van The Voice Kids Birger Vandael

19 maart 2020

13u50 0 Lommel Vrijdagavond vertegenwoordigt de Lommelse Zita Fontana (14) Limburg tijdens de tweede Knockouts van The Voice Kids. Zita is een echt ‘multitalent’, ze heeft niet alleen een gouden stem, maar behaalde ook al goud op het WK karate in Italië. Ondertussen studeert ze ook nog eens Latijn: “Ik hoop dat ik met mijn beroep later mensen kan helpen, want je ziet dat daar nood aan is!”

Zita liep al langer rond met het idee om een keertje haar kans te wagen in The Voice Kids. Dit jaar besloot ze de stap te zetten: “Het is toch een hele uitdaging. Je moet dan de podiumvrees overwinnen. Ik had al wel eens op een podium gestaan (zoals op de School’s Out-fuif in Lommel vorig jaar, red.) en dat beviel me. Daarom voelde ik me er klaar voor!”

En klaar was Zita, want K3 draaide enthousiast tijdens haar warme versie van ‘Jealous’ van Labrinth. “Ik vond het niet erg dat er ‘maar’ één coach draaide, het was al prachtig dat er voor mij gekozen werd. En nu moest ik ook geen moeilijke keuze maken. Van K3 heb ik veel opgestoken: ze leerden me dat ik mijn eigen ding moet doen. Muziek betekent voor iedereen iets anders. Ze werkten ook aan mijn vertrouwen op het podium en lieten me spelen met de camera.”

Beatles ontdekt

Van de moderne Labrinth in de Blind Auditions gaat Zita naar de tijdloze Beatles in de Knockouts. Ze brengt op initiatief van K3 ‘Blackbird’. “Ik had zeker al van de groep gehoord, al zijn The Beatles al een tijdje niet meer actief. Het bleef dus wel een beetje een ontdekkingstocht”, merkt Zita op.

Momenteel zit Zita net als de rest van Vlaanderen thuis omwille van het coronavirus. “Ik zit op school in het Don Boscocollege Hechtel. Ze hebben me toch een hoop opdrachten gegeven dus ik ben dezer dagen vooral bezig voor school. Ook daar hebben ze trouwens naar de uitzending van The Voice Kids gekeken. Mijn leerkracht wiskunde zei dat ze wel drie keer opnieuw keek en ook van mijn leraar Nederlands kreeg ik complimenten.”

Combinatie met karate

De Lommelse zit ook nog steeds op de karate, waarin ze overigens eveneens getalenteerd is. Naast de gouden medaille in Italië behaalde ze nog drie andere medailles. “Momenteel ligt het jammer genoeg stil. In de toekomst hoop ik muziek en karate te blijven combineren. Als ik daarin niet kan doorbreken, hoop ik een beroep te kunnen doen waarbij ik mensen kan helpen. Verpleegkunde lijkt me wel wat, dat wordt volgens mij nooit saai.”

Nu Zita bijna de hele dag binnen zit, wordt haar gezin geregeld getrakteerd op een live concert. “Ik denk dat papa en mama soms een beetje gek worden van mijn voortdurende gezangen”, geeft Zita toe. Mama Lies kan haar glimlach niet verbergen en geeft haar dochter niet helemaal ongelijk: “We zijn wel wat gewoon, al vraag ik haar soms toch om eens eventjes te zwijgen.” The Voice Kids is er vrijdagavond vanaf 20.40 uur op VTM