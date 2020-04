Na de rattenvanger van Hamelen, nu de rattenvanger van Lommel (en dit is geen sprookje) Birger Vandael

28 april 2020

17u38 3 Lommel De stad Lommel heeft een professionele rattenvanger aangesteld. Zijn naam is Mark Reynders en hij werkt voor de firma AMB. Sinds kort is hij in heel de stad, zowel op openbaar als privédomein, op jacht naar ratten en muizen “De bruine rat is vandaag de dag meer dan ooit aanwezig”, verduidelijkt schepen van Stadswerken Karel Wieërs (N-VA). Daarom willen we kort op de bal spelen en problemen en overlast snel en efficiënt aanpakken.”

Als u in uw jeugd erg van sprookjes hield, kent u misschien nog wel het verhaal van ‘De Rattenvanger van Hamelen’, opgetekend door de gebroeders Grimm. Deze rattenvanger kwam naar Hamelen aan de Wezer en lokte de ratten met een toverfluit. Vervolgens liet hij de beestjes verdrinken in de rivier. Toen het stadsbestuur niet wilde betalen, lokte hij 130 kinderen mee.

In Lommel zal het zo'n vaart niet lopen. Mark is er om de inwoners te helpen. “Lommelaren die overlast hebben van ratten of muizen, kunnen Mark contacteren via de meldingskaart op www.lommel.be/melding, waarop de rattenvanger binnen de 5 werkdagen ter plaatse komt om het probleem op te lossen en/of professioneel advies te geven,” legt schepen Wieërs uit.

Gratis advies

Het werkdomein van de rattenvanger strekt zich uit langs waterlopen, maar ook in en rond woningen of gebouwen. “Zijn advies is gratis voor inwoners en verenigingen,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Risico- ondernemingen zoals landbouwbedrijven, bakkerijen en horeca betalen enkel voor de gebruikte materialen en bestrijdingsmiddelen. De kosten voor de interventie en begeleiding worden gedragen door de stad.”

Bij voedsel en compost

“Inwoners kunnen zelf ook heel wat maatregelen treffen om ratten en ander ongedierte te vermijden”, zegt Mark Reynders. “Bijna altijd zien we dat mensen een te groot voedselaanbod (te veel kippenvoer, vogelvoer, hondenvoer, paardenvoer) hebben, maar ook composthopen en compostbakken zijn plekken waar ratten graag komen. Preventie is erg belangrijk.” Daarom zet de stad ook in op sensibilisering, met duidelijke informatie in het stadsmagazine en op de website.