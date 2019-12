Na de Iron Lady, de Green Lady: Zuhal Demir opent eerste kleine wildernis in Vlaanderen Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving Dirk Selis

01 december 2019

13u05 22 Lommel Zondag opende Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir samen met Natuur en Bos, stad Lommel en scholencampus WICO in Bosland de eerste kleine wildernis. Dat is een klein stukje natuur vlak naast de deur om in te ravotten. Natuur dichtbij, ten voordele van de gezondheid van de Vlamingen is een prioriteit voor de Vlaamse regering. Demir kondigde dan meteen ook aan dat ze het budget voor dergelijke projecten van 800.000 euro naar 1,3 miljoen euro optrekt en daagt de Vlamingen uit om ook zélf kleine wildernissen aan te leggen.

Of ik van plan ben het beleid van mijn voorganger Joke Schauvliege terug te draaien? “Tja, in ieder geval heb ik terughoudendheid gevraagd bij het verlenen van kapmachtigingen, omdat ik dossier per dossier wil bekijken of die voldoende gemotiveerd zijn. Ik sta liever bekend als de Green Lady , dan de Iron Lady. Maar ik wil vooral ook kijken naar wat we in Vlaanderen groener kunnen maken. Zoals hier in Lommel, waar we de eerste kleine wildernis in Vlaanderen openen. Zo’n kleine wildernis is geïnspireerd op het concept van ‘Tiny Forest’, waar kleine braakliggende gronden omgetoverd worden tot wilde natuur. In kleine wildernissen vind je alle vormen van inheems groen, of het nu bos, struiken of heide is. Jong en oud kan er op ontdekking gaan en bijleren over de natuur. Zo is er in Lommel ook plaats voor citizen science (burgerwetenschap): door insectenhotels, egelhuisjes, nestkastjes en cameravallen te voorzien, kan iedereen de natuur onder de loep nemen en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.”

Overal in Vlaanderen

“Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten”, vertelt Demir. “Nochtans ligt een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur. Dergelijke stukjes natuur die dichtbij de mensen liggen en goed zijn voor hun gezondheid zijn enorm belangrijk en heft is mijn ambitie om ze in de toekomst overal in Vlaanderen te laten opduiken.“

Doe-het-zelf

“Ook particulieren, bedrijven, scholen kunnen perfect zelf een kleine wildernis aanleggen”, stelt Demir. “In het beste geval ligt een kleine wildernis dicht bij een school, kinderopvang, zorgcentrum of jeugdverblijf, zodat kinderen, jongeren of zorgbehoevenden optimaal van dit stukje natuur kunnen genieten en het eventueel mee kunnen onderhouden. Zoek een terrein dat minstens zo groot is als een tennisveld, maar kleiner dan 50 are. Zorg voor aantrekkelijke, natuurlijke elementen, zoals eetbare planten, bessenstruiken, notelaars en picknicktafels. Ik roep Vlaamse bedrijven, lokale besturen en particulieren met een stukje braakliggende grond op om ook zélf kleine wildernissen aan te leggen. Op die manier zorgen we voor toegankelijk groen, overal in Vlaanderen en nabij iedereen.”

Bouwzone wordt wildernis

In Lommel liggen alvast de eerste twee kleine wildernissen van Vlaanderen. Het gemeentebestuur duidde er twee locaties aan. De eerste is het middenpleintje aan Kleine Hoef en Lismortel, met een oppervlakte van ca. 2.700 m². Het tweede perceel ligt aan de Quinten Metsysdreef, aan de achterkant van de WICO-campus, en heeft een oppervlakte van 5.000 m². De scholencampus WICO kan betrokken worden bij de aanleg en het onderhoud van de kleine wildernis. In oktober 2019 startten de grondwerken voor deze twee kleine wildernissen, zoals het plantklaar maken van de bodem en het aanleggen van de nodige paden en reliëf. In het voorjaar worden nog de zitbalken en een omheining geplaatst. Voor de opening worden speciale nestkastjes geïnstalleerd met een camera in. Burgemeester Bob Nijs legt uit dat het project aan de WICO-campus samen met de directie en enkele leerkrachten besproken en uitgewerkt werd. “Hier waren bouwplannen voor dit stukje grond. We hebben dat met het schepencollege bekeken en geoordeeld dat we de grond terug aan de buurt en natuur gingen schenken. Mijn ambitie is om dit deze legislatuur voor zo’n twaalf plekken in Lommel te kunnen doen. Als de minister ons blijft steunen, natuurlijk.”