Na de Container Cup komt stad Lommel met de Kelder Cup: “Heroïsch zevenkamp in de kelders van de brandweer” Birger Vandael

24 juni 2020

10u13 0 Lommel Eén van de weinige succesverhalen tijdens de afgelopen lockdown was de ‘Container Cup’ op tv-zender VIER. In Lommel heeft men mee gekeken naar de prestaties van onze nationale sporthelden en bedacht men voor aanstaande zomer de ‘Kelder Cup’. Het is maar één van de vele activiteiten die de stad organiseert ter vervanging van het normale zomerprogramma.

Normaal zorgt Lommel Leeft voor enkele massa-evenementen in de zomer, maar die zijn dit jaar tot 31 augustus verboden. “Dus helaas zijn er geen gratis park- en marktconcerten, geen triatlon en Dag van het Zand in juli en augustus,” zegt schepen van evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V). “Wel een gevarieerd, origineel én coronaproof zomeraanbod, voor jong én oud. Van avontuur en muziek, tot speelnamiddagen en sportieve uitdagingen.”

Het meest in het oog springende event is wellicht de Kelder Cup, georganiseerd in de kelders van de brandweer. “We organiseren er een heroïsche zevenkamp. Deelnemers krijgen maar één opdracht: zo snel en zo hard mogelijk knallen op elk onderdeel om over het hele parcours de beste tijd en score neer te zetten.” De verschillende disciplines zijn: 1.500 meter lopen, chin ups, minigolf, 1.000 meter roeien, darts, bench press en 3.000 meter fietsen. Bij enkele disciplines kunnen de deelnemers bonusseconden verdienen die van hun totaaltijd worden afgetrokken. Deelnemen kan elke vrijdag. Je kan tussen 8 en 19 uur een tijdslot reserveren.

Spel en avontuur

Er zijn echter nog enkele mooi activiteiten. Zo rijdt een spelcaravan door de wijken en neemt deze een voetbalspel, air hockey, laserschieten, een mini-skatepark, waterspelletjes en workshops mee. In het glasatelier van het GlazenHuis kan je op verschillende momenten tijdens de zomer terecht voor een workshop glasgieten. Zowel in juli als in augustus is er één week lang het Adventure parcours voor de jeugd, met allerlei doe-activiteiten zoals een apenbrug, speleobox, boogschieten, pamperpaal, pendule en klimnetten.

Verrassingsconcerten

Ook opvallend zijn de Velo-concerten op 9 juli, waarbij er op drie verschillende locaties drie verrassingsconcerten worden georganiseerd. Je kan makkelijk van de ene naar de andere locatie fietsen. De namen van de artiesten worden nog niet gecommuniceerd, maar je mag je onder meer verwachten aan enkele bekende singer-songwriters, een circusact en een stand-upcomedian.

Donderdag Terrasdag

Verder worden ook een fotowedstrijd, zoektochten, een movie drive-in en een avondje ‘Film in het Bos' georganiseerd. En op donderdag is het gezelligheid troef in het stadscentrum, want op deze ‘Terrasdag’ is er kinderanimatie op het Markplein en trekken bands rond langs de verschillende horecazaken.

Om alles veilig en beheersbaar te houden, moet je voor de meeste activiteiten vooraf inschrijven via www.lommelleeft.be. Het aantal plaatsen per event is beperkt zodat men de ‘social distance’ kan garanderen. “Voor een aantal activiteiten vragen we een kleine vergoeding, zodat we zeker(der) zijn dat iedereen die inschrijft ook effectief komt opdagen,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “In ruil voor de vergoeding, voorzien we wel altijd iets lekkers te eten of te drinken én een tof aandenken.”

Alle info via www.lommelleeft.be