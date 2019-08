Moet er nog zand zijn? Dag van het Zand voor kids onder een stralende zon Dirk Selis

25 augustus 2019

20u03 0 Lommel Lommel heeft door haar geschiedenis veel met glas en zand. ‘De Dag van het Zand’ midden in het stadscentrum was dan ook duidelijk op haar plaats. Het kinderkunstenfestival bedoeld voor kleine en hele grote kinderen tot de oma’s en opa’s toe was een schot in de roos, mede dankzij een stralende zomerzon.

Tijdens workshops maakte kinderen een eigen glasjuweeltje of leerd schilderen met Lommels zand. Hier en daar klom er zelfs iemand als als Spiderman of goot haar eigen glaskunstwerkje. Straatartiesten doken de hele zondagnamiddag tussen het plubliek op. Op de vraag: “ Hoe breng je een maximaal volume frieten in een zo minimaal mogelijke tijd naar een maximaal aantal monden, bracht het frietkanon een antwoord.

Meer over lifestyle en vrije tijd