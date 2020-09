Minister Demir (N-VA) bezoekt Lommel en bespreekt financiële ondersteuning rond diepe geothermie Birger Vandael

08 september 2020

10u24 1 Lommel Afgelopen maandag was Vlaams Minister van Omgeving, Toerisme, Justitie en Energie Zuhal Demir (N-VA) te gast in Lommel, de stad van zand en glas. Na een demonstratie ‘glasblazen’ in het GlazenHuis, werden toekomstplannen besproken. Mogelijk zal Vlaanderen in de toekomst zorgen voor een financiële ondersteuning bij de Lommelse plannen rond diepe geothermie.

Minister Demir kreeg bij haar rondleiding het gezelschap van burgemeester Bob Nijs (CD&V), Schepen van Toerisme Karel Wieërs (N-VA), artistiek directeur Jeroen Maes en algemeen directeur Niek Janssen. Tijdens een demonstratie glasgieten, staken enkele leerlingen van lagere school De Speling zelf de handen uit de mouwen en overhandigden haar een geschenk uit gegoten glas. "Dit is letterlijk een warme ontvangst”, liet de minister met veel genoegen weten.

Toekomstplannen

Daarnaast toonde Lommel de plannen voor de toekomst met een werkvergadering in Huis Aerts. De renovatie van het Regionaal Toeristisch Bezoekerscentrum, de Noord-Zuidverbinding en Ecoduct N71, de Rondweg Lommel, het Family Justice Center Limburg en het potentieonderzoek naar het gebruik van waterstof en geothermie behoorden tot de belangrijkste agendapunten.

Pionier

“Lommel is al jaren een pionier op vlak van groene energie”, oppert burgemeester Nijs. “In ons streven om tegen 2050 een koolstofneutrale samenleving te worden, willen we diep gaan. Lommel heeft alle troeven in handen om een rolmodel te spelen op vlak van diepe geothermie.” Bij dergelijke diepe geothermie wordt grondwater uit grote diepte opgepompt. Er wordt dus gebruik gemaakt van ‘aardwarmte’.