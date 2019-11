Minder meldingen rond processierupsen BVDH

17 november 2019

Het voorbije jaar waren er in Lommel 42 meldingen inzake de processierupsen. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, toen het probleem 65 keer werd gemeld. De verantwoordelijke firma was 56 uren bezig met het verwijderen van nesten. Geert Jansen (Voor3920Lommel) vroeg zich op de gemeenteraad af of Lommel een bepaald langetermijnplan heeft. Schepen van Milieu Joris Mertens (CD&V) somde enkele mogelijke oplossingen voor. Hij verwees onder meer naar een milieuvriendelijke oplossing die in Nederland regelmatig wordt gebruikt.